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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor tarihinin en kötü performansını sergiliyor

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Çaykur Rizespor tarihinin en kötü performansını sergiliyor

Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 18. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, 18'inci sezonunu geçirdiği ligde en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Ligin 17 haftalık ilk bölümünde sadece Fenerbahçe'yi yenen yeşil-mavililer, ligin en az galibiyeti olan takım konumunda.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 18. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, 18'inci sezonunu geçirdiği ligde en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Süper Lig'de ilk kez 1979-80 sezonunda yükselen yeşil-mavili ekip, ilk yılında 2 puanlı sisteme göre 7 galibiyet ve 2 beraberlik ile 16 puan topladı. Karadeniz ekibi 2 puanlı dönemde, 1980-81 sezonun ilk yarısını 6 galibiyet, 4 beraberlik ile 1985-86 sezonunu 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1986-87 sezonunu da 6 galibiyet, 3 beraberlik ile noktaladı.

Rize temsilcisi, Rıza Çalımbay yönetiminde 2004-2005 sezonunda 8 galibiyet, 5 beraberlikle 29 puan toplayarak, ilk yarılardaki en başarılı dönemini yaşadı.

Yeşil-mavililer bir yıl aranın ardından yükseldikleri Süper Lig'deki 18. sezonunda, en kötü ilk yarı performansına imza attı.

Çaykur Rizespor, ligin 17 haftalık ilk bölümünde sadece Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 yenerek, 3 puan hanesine yazdırabildi. Ligde 9 maçta berabere kalan yeşil-mavililer, 7 maçta ise sahadan yenik ayrılarak 12 puan topladığı ligde son sırada kaldı.

- Üstünlüğünü koruyamadı

Yeşil-mavili ekip ligde öne geçmeyi başardığı 7 karşılaşmada skor avantajını koruyamadı. Rize temsilcisi öne geçtiği 7 karşılaşmanın ikisini kaybederken, 5 maç ise berabere bitti. Yeşil-mavililer skor avantajını yakaladığı maçlarda Akhisarspor, Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Kayserispor ile 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor'a 2-1, Kasımpaşa'ya 3-2 kaybetti.

Çaykur Rizespor sadece Fenerbahçe karşısında öne geçmeyi başardığı mücadeleyi 3-0 kazandı. İç sahada topladığı 8 puan ile de ligin en kötü performansını sergileyen Çaykur Rizespor, dış sahada ise sadece 4 puan hanesine yazdırabildi ve dış saha performansında averaj ile Aytemiz Alanyaspor'un üstünde yer aldı.

- Buruk: "Bireysel anlamda çok hatalar yaptık"

Ligin 7. haftasında göreve gelen Teknik Direktör Okan Buruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında savunmada çok fazla sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Takım içerisinde çok fazla alternatif olmamasının işleri zorlaştırdığının altını çizen Buruk, "Bireysel anlamda çok hatalar yaptık. Özellikle savunmadaki eksiklerimiz bariz olarak görüldü. Kadro eksikliği oyun planlarımızı etkiledi. Bu anlamda takviyeleri çok iyi yapıp, ikinci yarıya daha farklı başlamalıyız.

Puan farkının çok fazla açılmaması önemli. İkinci yarının ilk 6 haftası çok önemli. İlk 6 haftada farkı kapatıp yeniden lig yarışına ortak olmak zorundayız. Yoksa işimiz zorlaşır." ifadelerini kullandı. İkinci yarıda alınacak sonuçların telafisinin olmadığına değinen Okan Buruk, "Kulüp Başkanımız ile konuştuk. Takımda çok ciddi bir yenilenmeye gitmek zorundayız. Takım içerisinde katkı sağlamayan oyuncular var. Mutlaka değişiklik yapmalıyız. Çok iyi bir kamp dönemi ile lige dönüş yapmalıyız." diye konuştu.

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