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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
12.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e çok yakın!

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'e çok yakın!

Spor Toto Süper Lig'e yükselme yarışının tüm hızıyla devam ettiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftaya girilirken, lider Çaykur Rizespor ipi göğüslemeye en yakın aday olarak göze çarpıyor.

Normal sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan, bir ekibin de play-off sonrası Süper Lig'e çıkacağı 1. Lig'de, birbirine yakın puanlara sahip ekiplerin zirve mücadelesi büyük heyecan oluşturuyor.

Son 12 sezona bakıldığında, son 4 haftaya ilk sırada giren takımların tamamının Süper Lig biletini aldığı dikkati çekiyor. Ligde play-off sistemine geçilen 2005-2006 sezonundan itibaren son 4 haftaya lider girenler, ikinci sıraya gerilese bile play-off oynamadan, doğrudan Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Söz konusu dönemde 1. Lig'de son 4 haftaya lider giren Bursaspor, Gençlerbirliği OFTAŞ, Antalyaspor, Manisaspor, Kardemir Karabükspor, Samsunspor, Elazığspor, Kayseri Erciyesspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ilk iki sırada yer alarak Süper Lig'in yolunu tuttu.

SON 12 SEZON

1. Lig'de son 12 sezonda bitime 4 hafta kala ilk iki sırada yer alan takımlar ile sezon sonunda doğrudan Süper Lig bileti alan ekipler şunlar:

Sezon Ligin son 4 haftası öncesi ilk 2 sıra Sezon sonu doğrudan Süper Lig'e çıkanlar
2005-2006 Bursaspor, Altay Bursaspor, Antalyaspor
2006-2007 Gençlerbirliği OFTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Gençlerbirliği OFTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2007-2008 Antalyaspor, Sakaryaspor Kocaelispor, Antalyaspor
2008-2009 Manisaspor, Diyarbakırspor Manisaspor, Diyarbakırspor
2009-2010 Kardemir Karabükspor, Bucaspor Kardemir Karabükspor, Bucaspor
2010-2011 Samsunspor, Mersin İdmanyurdu Mersin İdmanyurdu, Samsunspor
2011-2012 Elazığspor, Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor, Elazığspor
2012-2013 Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor
2013-2014 İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Orduspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Balıkesirspor
2014-2015 Kayserispor, Adana Demirspor Kayserispor, Osmanlıspor
2015-2016 Adanaspor, Alanyaspor Adanaspor, Kardemir Karabükspor
2016-2017 Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor Sivasspor, Yeni Malatyaspor


ZORLU FİKSTÜR

1. Lig'den Süper Lig'e doğrudan yükselebilme yarışında ilk 3 sırada bulunan Çaykur Rizespor (59 puan), Ümraniyespor (56 puan) ve MKE Ankaragücü'nü
(55 puan) son 4 haftada zor bir fikstür bekliyor.

Lider Çaykur Rizespor, ligde kalmaya çalışan Denizlispor ile 31. haftada deplasmanda, ardından 32. haftada ise Akın Çorap Giresunspor ile sahasında karşılaşacak. Yeşil-mavililer, sezonun en kritik maçına 33. haftada Ümraniyespor karşısında deplasmanda çıkacak, son hafta ise Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

Zirve takibini sürdüren Ümraniyespor, 31. hafta Ümraniye Belediye Stadı'nda üçüncü sıradaki MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, zorlu mücadelenin sonrasında 32. haftada Balıkesirspor Baltok ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, 33. haftada Çaykur Rizespor'u konuk ederken, son hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Üçüncü sırada yer alan MKE Ankaragücü ise 31. haftada Ümraniyespor'la zirveyi yakından ilgilendiren maçta deplasmanda karşılaşacak. Ankara temsilcisi, sırasıyla 32. hafta Gazişehir Gaziantep ile sahasında, 33. haftada, daha önce küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor ile deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler son olarak 34. haftada Adana Demirspor ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

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