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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.12.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde en kötü ilk yarısını geçirdi

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Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde en kötü ilk yarısını geçirdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü performansına imza attı. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayarak bir sezonun ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, ilk yarıda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Sezona bir alt ligde takımı şampiyon yapan İbrahim Üzülmez ile başlayan Çaykur Rizespor'da istenilen sonuçların alınamaması neticesinde Üzülmez ile yollar 4'üncü haftadan sonra ayrıldı. Üzülmez yönetiminde 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Çaykur Rizespor, 5'inci ve 6'ncı haftada Mehmet Ali Karaca'ya emanet edildi. Karaca yönetiminde de galibiyetle tanışamayan yeşil-mavili ekipte 7'nci hafta itibariyle teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirildi.

Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Çaykur Rizespor, bu sezonki ilk ve tek galibiyetini elde etti. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetten sonra ise ligde oynadığı 10 maçta 3 puan alamadı.

Yeşil-mavililerde ligin ilk yarısında teknik direktörlük değişikliğinin yanı sıra yönetimde de değişiklikler oldu. Sezona Hasan Kemal Yardımcı başkanlığında başlayan Çaykur Rizespor'da Yardımcı'nın sağlık problemleri dolayısıyla görevi bırakmasının ardından Hasan Kartal kulüp başkanlığı görevine getirildi. Kartal'da teknik direktör Okan Buruk gibi başkan sıfatıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

1979/1980 sezonunda Süper Lig macerasına başlayan Çaykur Rizespor, 18'inci kez yarıştığı ligde en az galibiyet ve en az puan topladığı ilk yarıyı geride bıraktı. Yeşil-mavililer oynadığı 17 maç sonunda, tek galibiyet alırken 12 puanda kaldı. Yeşil-mavililer Süper Lig'deki en iyi ilk yarı performansını ise 2004/2005 sezonunda gösterdi. Söz konusu sezonun ilk yarısında Karadeniz ekibi 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 29 puan topladı ve kulüp tarihinin en iyi ilk yarı performansını sergiledi.

EN KÖTÜ İKİNCİ SERİSİNİ YAŞIYOR
Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet çıkartamayan Çaykur Rizespor bu alandaki en kötü ikinci serisine imza attı. Son 10 maçta 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan yeşil-mavililer bu maçların tamamında kalesinde gol görürken sadece bir maçta rakip fileleri havalandırmadı.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de en uzun süre galibiyet alamadığı seri 2013/2014 sezonunda gerçekleşti. O sezon Karadeniz temsilcisi üste üste 15 maçta sahadan galibiyetle ayrılamadı. Bu sezon 10 maçtır 3 puan özlemi yaşayan Rize temsilcisi 5 maç daha kazanamadığı takdirde bu seriyi egale edecek.

ÜST ÜSTE EN FAZLA BERABERE KALDIĞI SERİ
Çaykur Rizespor ilk yarıda Bursaspor ile birlikte en fazla berabere kalan takım oldu. Yeşil mavililer 17 maçın 9'unda sahadan 1 puan ile ayrıldı. Ayrıca 13'üncü ile 16'ncı haftalar arasında üste üste 4 maçta berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde üst üste en fazla beraberlik yaşadığı seriye imza attı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 14 PUAN KAYBETTİ
Çaykur Rizespor adına ligin ilk yarısında olumsuz istatistiklerden birisi de öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıpları oldu. Yeşil-mavililer, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve toplamda 14 puan kaybetti. Yeşil-mavili ekip söz konusu 6 maçın 2'sinde mağlup olurken 4 maçta da berabere kaldı.

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