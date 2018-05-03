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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
03.05.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor şölene hazırlanıyor!

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Çaykur Rizespor şölene hazırlanıyor!

Spor Toto 1’inci Lig’de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek bir yıl aranın ardından Süper Lig’e geri dönen Çaykur Rizespor’da şampiyonluk kutlamaları eski futbolcuların katılımı ile yapılacak.

Spor Toto 1’inci Lig şampiyonu Çaykur Rizespor, şampiyonluk kupasını hafta sonu oynanacak olan Gazişehir Gaziantep maçında alacak. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig’e yükselmekten dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını belirterek, "3 haftanın ardından Süper Lige çıkmayı başardık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Rizeliler olarak dünyanın her yerine yayılan bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde binlerce Rizeliler ve Rizespor taraftarları var" dedi.

EFSANE İSİMLERİN KATILIMI İLE HORONLU KUTLAMA

Bakır, şampiyonluk için düzenlenecek kutlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakır şöyle konuştu:

"Ligin son maçını Cumartesi günü saat 17de oynayacağız. Bu maçtan önce bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Son zamanlarda ülke olarak verdiğimiz şehitlerimizden dolayı müzik ve eğlence programı yapmayacağız. Değerlerimize sahip çıkma adına bir adım atacağız. Dünden bugüne Çaykur Rizespor formasını giymiş bu kulübe hizmet etmiş spor adamlarını bu maça getiriyoruz. 100e yakın eski futbolcumuz bu maça gelecek. Onları bu kulüp asla unutmadı, unutmaz da. Verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür mesajı vereceğiz. Çünkü Rizespor vefalı bir camiadır ve bu camiaya katkı sağlayan herkesi bağrına basar. Rizespor tarihine adını yazdırmış olan Şenol Birol, Gırgır Ahmet, Kaleci Engin, Hasan Vezir, Hüsnü Kürkçü, Oktay Çevik, İsmail Çoşkun gibi isimlerin yanı sıra son sezonlarımızda yer alan Kürşat, Koray, Recep ve Devran gibi birçok futbolcumuz etkinliğe katılacak. Bu tür organizasyonlar ile Rizespor’un vefasını ve birlik olma olgusunu yeniden canlandıracağımızı düşünüyorum. Sabah saatlerinde birlikte yemek yiyeceğiz, ardından statta kupa töreni olacak ve maç sonu sahanın ortasında dev bir horon kurulacak."

Bakır, şampiyonluğu garantilemiş olsalar da Gazişehir Gaziantep maçında da sahaya galibiyet için çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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