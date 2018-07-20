Çaykur Rizespor Slovenya’da taktik çalıştı
Slovenyanın Kranjska Gora kasabasında 18 Temmuzda 3üncü etap kamp çalışmalarına başlayan Çaykur Rizespor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verildi.
Son bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Bu antrenman sırasında İbrahim Üzülmezin öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunduğu görüldü.
İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN
Bu arada 26 Haziranda Rizede, ardından da Erzurumda yapılan kamp çalışmalarının ardından Slovenyada üçüncü etap kamp çalışmalarına başlayan Çaykur Rizespor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek.
TSİ 18.00'de başlayacak olan karşılaşma Kranj Stadyumunda oynanacak.
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