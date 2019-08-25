Çaykur Rizespor - Sivasspor (Maç önü)
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek ve Çaykur Didi Stadyumu'da oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Moroziuk, Pauw, Diomande, Vetrih, Boldrin, El Kabir, Samudio
Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Goiano, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare
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