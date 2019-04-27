Çaykur Rizespor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Rizespor: Gökhan, Abdullah, Marwane, Awaziem, Melnjak, Musa, Azubuike, Boldrin, Mustafa, Umar Aminu, Muriqi
Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga, Hakan Arslan, Douglas, Mert Hakan Yandaş, Emre, Diabate
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