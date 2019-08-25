Çaykur Rizespor - Sivasspor : 2-1
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle son buldu. Rizespor ligde 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.
Ayrıntılar gelecek...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Erdoğan ceza sahasının dışında topla buluştu ve sol ayağıyla etkili bir şut çekti ancak Rizespor’da kaleci Gökhan gole izin vermedi.
28. dakikada isabetli paslarla organize bir şekilde rakip ceza sahasına giren Sivasspor’da sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan sağ ayağı ile sert bir şut çıkardı ama kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.
37. dakikada Çaykur Rizespor’da De Pauw sol taraftan savunmanın arkasına çıkardığı topu Oğulcan önce Goiano'dan kurtardı fakat kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
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