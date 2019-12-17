Çaykur Rizespor, Samsun'da avantajını korudu ve turladı!
Çaykur Rizespor, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan Rize ekibi, karşılaşmanın 55. dakikasında Marko Scepovic ile öne geçti.
Enes İslam İlkin'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalan Samsunspor, 87. dakikada Ahmethan Köse ile skora denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez
Yılport Samsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 62 Guido Koçer), Onur Eriş (Dk. 62 Atabey Çiçek), Ahmethan Köse, Nuri Terliksiz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Gökhan Alsan), Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Attamah, Atakan Akkaynak, Scepovic, Emir Han Topçu, Barış Alıcı (Dk. 77 Eren Karadağ), Chatziisaias, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Talbi), Orhan Ovacıklı, Muhammet Çelik (Dk. 69 Samudio)
Goller: Dk. 55 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Ahmethan Köse (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 53 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Muhammet Çelik, Dk. 41 Chatziisaias, Dk. 90 5 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Ahmethan Köse, Dk. 70 Caner Arıcı, Dk. 90 2 Oğuz Gürbulak, Dk. 90 3 Furkan Köse, Dk. 90 7 Nuri Terliksiz (Yılport Samsunspor)
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