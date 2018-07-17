Çaykur Rizespor Ribeiro’yu bitirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlattı. 10 numara pozisyonu için Sporting Lizbon’dan Ruben Ribeiro ile anlaşan Çaykur Rizespor, Portekizli futbolcu ile her konuda anlaştı.
10 numara pozisyonu için Sporting Lizbon’dan Ruben Ribeiro ile el sıkışan Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Portekizli futbolcu ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde Atmacalar’ın Slovenya’daki kampına geleceği ve burada 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Yeşil-Mavili formayı giymek için can atan Ribeiro, geçen sezon Portekiz’de 39 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in kadroda görmek istediği Kamerunlu sol bek Gabrice Gael Ngah ile anlaşıldığı, arada küçük detayların kaldığı belirtildi.
(Fanatik)
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