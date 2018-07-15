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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.07.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor ligde kalıcı olmayı hedefliyor

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Çaykur Rizespor ligde kalıcı olmayı hedefliyor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan, takımın belli bir seviyeye gelmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

Çaykur Rizesporlu futbolcular Oğulcan Çağlayan ile Mehmet Uslu, takımlarının Erzurum'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 
Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: 
"Burada 3. yılım ve kemik bir kadro var. İnşallah biz de bu takımın ligde kalması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Küme düşme değil, orta seviyelerde yer alma ya da UEFA Avrupa Ligi'ne gitme yolunda katkı sağlayacağız. Daha 17 yaşında Süper Lig'de oynamıştım ve tekrar aynı ligde mücadele edeceğim için çok mutluyum. İlk defa geçen sene alt ligde oynadım. Şimdi kalite arttı ve biz de bireysel becerilerimizi daha çok artırıyoruz. Süper Lig'de oynamayı çok özledim ve bu sene adımdan söz ettireceğime çok eminim." 

SÜPER LİG'İN BAŞLAMASI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Alt liglerde mücadele etmenin birtakım sıkıntıları olduğunu anlatan Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'de futbolun daha profesyonel oynandığını dile getirdi. 
Oğulcan, Süper Lig'in taraftar kitlesi ve kalitesi açısından iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: 
"Alt lig daha zor ve karmaşık. Çünkü deplasmanlarda küçük soyunma odaları, kötü saha şartları ve amatör ruh var. Bunlara alışmak kolay değil. Takımdaki oyuncular yerlerinden çıkarak diğer oyunculara yardım etmek zorunda
kalıyor. Ancak Süper Lig'de daha profesyonel bir ruh var ve herkes kendi işini
yapıyor. Süper Lig, futbolu biraz daha fazla bilenlerin olduğu bir lig. Bu yüzden bir yıl ara verdiğim Süper Lig'in başlaması için sabırsızlanıyorum." 

MEHMET USLU: "SÜPER LİG'DE TUTUNMAK KOLAY OLMUYOR

Çaykur Rizespor'un deneyimli futbolcusu Mehmet Uslu da Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak istediklerini ifade etti. 
Mehmet Uslu, geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Yeni çıkan takımlar için Süper Lig'de kalıcı olmak kolay değil. Bunun için yapılacak takviyelerle adımlarımızı sağlam atmak istiyoruz. Çünkü Süper Lig'de tutunmak kolay olmuyor."

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