Konyaspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Rizespor, Konyaspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda Galatasaray'ın ardından en fazla karşılaşıp mağlup edemediği takım Rizespor. Rizespor'un ise Süper Lig'de evinde en fazla maçta karşılaşıp yenilmediği takım Konyaspor. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son ligden düştüğü 2016/17 sezonunun son üç iç saha karşılaşmasında yakaladı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol atamayan Konyaspor bu karşılaşmayı da boş geçerse, Aykut Kocaman yönetiminde yaşadığı en uzun kuraklığı egale etmiş olacak. Süper Lig'in 12'nci haftasında isabetli şut çekemeyen tek takım olan Rizespor, Opta'nın detaylı analiz etmeye başladığı 2014/15 sezonundan bu yana üst üste iki maçı isabet bulamadan tamamlamıyor.

Çaykur Rizespor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Çaykur Didi Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım olan Rizespor, rakip filelere henüz kafa golü gönderemedi. Konyaspor ise şu ana kadar kalesinde kafa golü görmeyen üç ekipten biri. Süper Lig'de şu ana kadar ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor'un, deplasmanda kalesinde gördüğü son beş gol bu şekilde geldi. Bu sezon skor olarak geriye düştüğü Süper Lig maçlarında puan alamayan iki takımdan biri Rizespor. Rizespor'un bu sezon iç sahada attığı gollerin %43'ünü kaydeden Braian Samudio, forma giydiği altı maçta sırasıyla bir gol attı, bir sonraki karşılaşmayı boş geçti. Paraguaylı oyuncu, seyircisi önünde çıktığı son maçta Antalyaspor filelerini havalandıramadı.

Süper Lig'de Rizespor'a rakip olduğu son 11 maçın sadece birini kaybeden Aykut Kocaman, tek yenilgisini son karşılaşmada aldı.

Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde Yukatel Denizlispor müsabakasını son dakikalarda yedikleri gollerle kaybettiklerini, bu maçta da yine hakem kararlarının tartışıldığını belirtti. Türkiye'de hakemlerin spor kamuoyunca çok konuşulduğunu ifade eden Kartal, futbolun gelişimi ve hataların azaltılması için bazı önlemelerin alınması gerektiğini savundu.

Çaykur Rizespor olarak hedeflerinin biraz altında kaldıklarını aktaran başkan Kartal, "Bazı maçlarda iyi mücadelemizi skora yansıtamadık. Futbolda sonuç gelmeyince, fiziksel yorgunlukla birlikte psikolojik yorgunluk başlar. Bu nedenle bir an önce stresten uzaklaşmak zorundayız. Bunun için de 20 puan barajına ulaşmalıyız." diye konuştu.

Kartal, iç saha maçlarında seyircinin çok büyük güç olduğuna işaret ederek, "Taraftarımız gerçekten takımını yalnız bırakmıyor. Ligin başından bu yana her şartta takımın yanında yer aldılar. Bu maçta da en büyük itici gücümüz taraftarlarımız olacaktır. Sahada onlara layık olmak için çalışacağız. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Konyaspor karşısında seyircimizin desteğiyle kazanıp, toparlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor'un iyi bir teknik ekip ve kadroya sahip olduğunun altını çizen Kartal, "Rakibimiz de ligde henüz beklentileri karşılayamadı ama çok değerli bir ekip. Her iki takımın bu maçta galibiyete çok ihtiyacı var. Zor bir mücadele olacak. Bu nedenle taraftarlarımızın her türlü şartta 90 dakika sahadaki oyuncularımızı destekleyeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.