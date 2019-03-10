Çaykur Rizespor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk ediyor. Halis Özkahya'nın yönettiği karşılaşmayı anbean 'Canlı Takip' sayfamızdan takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Boldrin, Awaziem, Musa Çağıran, Azubuike, Umar, Melnjak, Samudio, Muriqi
Kayserispor: Lung, Lopes, Şamil, Hasan Hüseyin, Kravets, Chery, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila Turan, Umut, Deniz Türüç
Karşılaşmayı anbean aşağıdaki görsele tıklayarak takip edebilirsiniz!
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