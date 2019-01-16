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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.01.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mustafa Saymak, Kasımpaşa maçına hazır olduklarını söyledi.

Mustafa, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Mavi-yeşilli takıma iki futbolcunun katıldığını hatırlatan Mustafa, "Kaliteli oyuncu olduklarını gösterdiler. Ligde bunu göstermemiz lazım. İlk devre çok şansızlıklar yaşadık ve puanlar kaybettik. Bunu telafi etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçına hazırız." dedi.

Mustafa Saymak, ligde 17 maçın daha olduğunu belirterek, "Her maçı final olarak göreceğiz. Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekiyor. Lige yeniden başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kendi performansıyla ilgili de konuşan 25 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Buraya gelince biraz adaptasyon problemi yaşadım. Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında geçen yıl 11 gol attım ve 3 asist yaptım. Çok iyi oynuyordum. Her maç 90 dakika oynuyordum. Buraya gelince henüz kendimi gösteremedim. İkinci yarıda takıma daha çok katkı sağlamak istiyorum. Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterebilirsem inşallah gerisi de gelir." Mustafa Saymak, ilk yarıda taraftarı çok üzdüklerini dile getirerek, "İyi oynamadık ama bizi çok iyi desteklediler. Umduğumdan fazla taraftar maçlara geldi onları sevindiremedik. İkinci yarı hem onların hem de bizim yüzlerimiz gülecek. İnşallah ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Öte yandan, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim Kandemir, Şube Başkan Yardımcısı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ile yönetim kurulu üyesi İdris Pehlivan, Karadeniz ekibini ziyaret edip teknik direktör Buruk'a çiçek verdi.

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