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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.05.2018 - 18:05, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaştı

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Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaştı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in devam etmesi konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yola devam etmek istediklerini belirtti.
İbrahim Üzülmez ile ayrıntılar konusunda henüz konuşmadıklarını vurgulayan Yardımcı, "İbrahim hoca ile kaç yıllık sözleşme imzalayacağımızı henüz konuşmadık. Prensipte mutabıkız. İyileştirme yapacağız. Süper Lig'e yakın bir sözleşme olacak, onu da önümüzdeki hafta netleştireceğiz." diye konuştu.
Şampiyon teknik direktörleri ile yola devam etmelerinden dolayı mutlu olduklarının altını çizen Yardımcı, "Hazır bir ekip ile yola devam edeceğiz. Zaman kaybımız yok. İbrahim hoca takımı ve piyasayı biliyor. Zaman kaybı yaşamayacağız. Mayıs sonuna kadar transfer ağırlığını büyük oranda bitirmek düşüncesindeyiz. En azından mayıs sonuna kadar üç tane 'baba' dediğimiz oyuncuyu bitirmek istiyoruz. Bu konuda hocamız ile hemfikiriz. Yerli ve yabancı olarak bu hafta sonuna kadar netleştireceğiz. Alternatifli bir listemiz var. Ana kadroyu temsil edecek üç transferi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İbrahim hoca işini yaptı"
Tecrübeli teknik adamın iş disiplini ve ekip ruhunun çok yüksek olduğunu belirten Yardımcı, aynı zamanda transferde akçeli işlere girmediğini kaydetti.
Üzülmez'in ilk yarı ve ikinci yarı performansının birbirinden çok farklı olduğuna değinen Yardımcı, "İkinci yarı doğru transferler yapıldı. İbrahim hoca işini yaptı. Doktor teşhisini yaptı, doğru ilaçları buldu. Bizim görevimiz işimizi doğru yapmak, doğru adamları bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

Transferlerle ilgili detayların da hafta sonuna kadar belirleneceğine değinen Yardımcı, "Gelecek hafta takımdan ayrılacak ve katılacaklar hakkında yaklaşık bilgi verebiliriz. Transfer ile ilgili kesin liste çıkmadığı için sayı vermek doğru olmaz ama takım genelinde 10 kişi gidecek ise 10 kişi takıma katılacak." şeklinde görüş belirtti.

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