Çaykur Rizespor - Göztepe (Maç önü)
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11'ler...
Çaykur Rizespor: Chatziisaias, Abarhoun, Moroziuk, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, de Pauw, Samudio, Scepovic
Göztepe: Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Eren
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