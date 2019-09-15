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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-0

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Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-0

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen , Mehmet Salih Mazlum , Mustafa Savranlar

Çaykyur Rizespor: Gökhan , Abarhoun , Attamah (Abdullah dk. 85 ?), Boldrin , Nill De Pauw , Samudio (Scepovic dk. 70 ), Umar (Oğulcan dk. 77 ), Chatzıısaıas , Vetrih , Melnjak , Moroziuk

Yedekler: Tarık, Atakan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Beto , Lamine Gassama , Berkan , Cristian Titi , Alparslan , Serdar (Ege dk. 85 ?), Andre Poko , Halil (Eren dk. 60 ), Soner , Marcio Mossoro , Stefano Napoleoni (Batuhan dk. 76 )

Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Yasin, Schwechılen, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kartlar: Atamah, Melnjak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Mossoro, Alparslan, Berkan (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada De Pauw’un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar’ın şutunda top yandan auta gitti.

27’nci dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abarhoun’un şutunda top çerçeveyi bulmadı.

41'inci dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Gökhan’ın kontrol edemediği top Napoleoni’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda topu Vetrih elle kestiğine karar veren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ardından Vetrih’e kırmızı kart çıkardı. VAR’dan gelen uyarının ardından maçın hakemi pozisyonun öncesinde Napoleoni’nin ofsaytta olduğuna karar vererek, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

65’inci dakikada sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Boldrin’in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

69’uncu dakikada Serdar’ın serbest vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

85’inci dakikada Poko sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına topu kaleye gönderdi, ancak top kaleyi bulmadı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

 

Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-0

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