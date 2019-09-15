Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-0
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen , Mehmet Salih Mazlum , Mustafa Savranlar
Çaykyur Rizespor: Gökhan , Abarhoun , Attamah (Abdullah dk. 85 ?), Boldrin , Nill De Pauw , Samudio (Scepovic dk. 70 ), Umar (Oğulcan dk. 77 ), Chatzıısaıas , Vetrih , Melnjak , Moroziuk
Yedekler: Tarık, Atakan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Göztepe: Beto , Lamine Gassama , Berkan , Cristian Titi , Alparslan , Serdar (Ege dk. 85 ?), Andre Poko , Halil (Eren dk. 60 ), Soner , Marcio Mossoro , Stefano Napoleoni (Batuhan dk. 76 )
Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Yasin, Schwechılen, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Atamah, Melnjak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Mossoro, Alparslan, Berkan (Göztepe)
MAÇTAN DAKİKALAR
4’üncü dakikada De Pauw’un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar’ın şutunda top yandan auta gitti.
27’nci dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abarhoun’un şutunda top çerçeveyi bulmadı.
41'inci dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Gökhan’ın kontrol edemediği top Napoleoni’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda topu Vetrih elle kestiğine karar veren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ardından Vetrih’e kırmızı kart çıkardı. VAR’dan gelen uyarının ardından maçın hakemi pozisyonun öncesinde Napoleoni’nin ofsaytta olduğuna karar vererek, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.
65’inci dakikada sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Boldrin’in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
69’uncu dakikada Serdar’ın serbest vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
85’inci dakikada Poko sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına topu kaleye gönderdi, ancak top kaleyi bulmadı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
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