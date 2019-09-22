Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep (Maç önü)
Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Serkan Tokat yönetecek.
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Muhtemel 11'ler...
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozuik, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Umar, Samudio.
Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Diarra, Tetteh, Güray, Twumasi, Muhammed.
Ter Stegen'in Dortmund'un penaltısını kurtarması çok konuşulmuştu...
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