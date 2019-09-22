 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2
GeriFutbol Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.09.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Gazişehir, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Muhammet Demir'in 12’nci, Patrick Twumasi 16'ncı dakika bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Gazişehir takımı 10 puana yükselerek çıkışını sürdürdü. Rizespor ise ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi ligde bir sonraki maçını Başakşehir deplasmanında oynayacak. Gazişehir ise Göztepe'yi konuk edecek.

Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 63 Samudio), De Pauw (Dk. 46 Sasse), Boldrin, Umar, Scepovic (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan)

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Tetteh, Djilobodji, Diarra (Dk. 69 Chibsah), Güray Vural (Dk. 85 Kenan Özer), Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 80 Pawlowski)

Goller: Dk.12 Muhammet Demir, Dk.17 Twumasi (Gazişehir Gaziantep), Dk. 64 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Sasse, Dk. 73 Attamah (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Diarra, Dk. 75 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep) 

 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2

Maçtan dakikalar 

12. dakikada Güray'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais'in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Papy Djilobodji'nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2

29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar'ın ortasına Mohamed Abarhoun'un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi'nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Muhammet Demir'in defansın arkasına pasında sol çaprazda Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan solundan filelere gitmekte olan topu uzanarak tokatlamayı başardı.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Scepovic'in göğsü ile indirdiği topa Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

69. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada oyundan çıktıktan sonra Çaykur Rizespor kulübesinde yardımcı antrenörlerle tartışan Diarra sarı kart gördü.

87. dakikada Attamah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Ter Stegen'in Dortmund'un penaltısını kurtarması çok konuşulmuştu...

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1
Acun Ilıcalı'dan Falcao yorumu
Messi'yi şoke ettiler! Soldado, İsmail Köybaşı...
Göztepe’de Tamer Tuna ideal 11'ini buldu!