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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
13.04.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor galibiyete kilitlendi!

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Çaykur Rizespor galibiyete kilitlendi!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak lider Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında yara almamak için tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini, son 4 haftaya girilirken kaybedilecek puanların artık telafisinin olmayacağını belirtti.

Denizlispor'un ikinci yarının çıkış yapan ekiplerinden olduğuna değinen Bakır, "Rakibimiz ligde kalma yarışında önemli işler yaptı. Fatih Tekke'nin göreve gelmesi ile kümede kalma barajının üzerine çıkmayı başardılar. Bizim şampiyonluk, onların ise ligde kalma yarışında puan kaybına tahammülleri yok." dedi.
Süper Lig için sezon başından itibaren büyük mücadele verdiklerinin altını çizen Bakır, şöyle konuştu:
"Rakipleri bir kenara bırakıp kendi işimizi görmeliyiz. Bu lig çok farklı. Bu ligde oynamak çok kolay değil. Alınacak bir yaranın hasarı büyük olabilir. Şampiyonluk yarışında yara almamak için Denizlispor deplasmanında mutlaka kazanmalıyız. Son noktaya geldik. Son 4 maç ve alınabilecek 12 puan. Bu maçları da kayıpsız atlatıp şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz."

Maç Sonucu Bahsini Seç

Ligde kalan maçlarda sahaya çıkan her futbolcunun görevini layığı ile yerine getirme çabası içerisinde olduğuna değinen Bakır, "Oyuncu arkadaşlarımız sezon başından bu yana büyük fedakarlık örneği gösteriyor. Camianın tek isteği, her ne zor şartta olursa olsun ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek. Bunun da en büyük mücadelesini oynayan oynamayan oyuncular takım bütünlüğü ile sergiliyor." ifadelerini kullandı.
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçları öncesi Denizlispor 33 puanla 15. sırada yer alırken, lider Çaykur Rizespor'un 59 puanı bulunuyor.
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

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