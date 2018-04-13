Çaykur Rizespor galibiyete kilitlendi!
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak lider Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında yara almamak için tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.
Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini, son 4 haftaya girilirken kaybedilecek puanların artık telafisinin olmayacağını belirtti.
Denizlispor'un ikinci yarının çıkış yapan ekiplerinden olduğuna değinen Bakır, "Rakibimiz ligde kalma yarışında önemli işler yaptı. Fatih Tekke'nin göreve gelmesi ile kümede kalma barajının üzerine çıkmayı başardılar. Bizim şampiyonluk, onların ise ligde kalma yarışında puan kaybına tahammülleri yok." dedi.
Süper Lig için sezon başından itibaren büyük mücadele verdiklerinin altını çizen Bakır, şöyle konuştu:
"Rakipleri bir kenara bırakıp kendi işimizi görmeliyiz. Bu lig çok farklı. Bu ligde oynamak çok kolay değil. Alınacak bir yaranın hasarı büyük olabilir. Şampiyonluk yarışında yara almamak için Denizlispor deplasmanında mutlaka kazanmalıyız. Son noktaya geldik. Son 4 maç ve alınabilecek 12 puan. Bu maçları da kayıpsız atlatıp şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz."
Ligde kalan maçlarda sahaya çıkan her futbolcunun görevini layığı ile yerine getirme çabası içerisinde olduğuna değinen Bakır, "Oyuncu arkadaşlarımız sezon başından bu yana büyük fedakarlık örneği gösteriyor. Camianın tek isteği, her ne zor şartta olursa olsun ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek. Bunun da en büyük mücadelesini oynayan oynamayan oyuncular takım bütünlüğü ile sergiliyor." ifadelerini kullandı.
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçları öncesi Denizlispor 33 puanla 15. sırada yer alırken, lider Çaykur Rizespor'un 59 puanı bulunuyor.
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
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