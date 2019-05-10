Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakanın tarihi, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lider Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte, Çaykur Rizespor Galatasaray maçına ilişkin ayrıntılar...
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Mayıs'ta (yarın) deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
BELHANDA CEZALI
Galatasaray'da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.
ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
LİDER LİGDE MAĞLUBİYETİ UNUTTU
Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'deki son 17 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
DEPLASMAN MAÇLARINDA ZORLANIYOR
Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Süper Lig'de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor.
Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi. Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
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