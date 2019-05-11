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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.05.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Çaykur Rizespor Galatasaray maçıyla devam ediyor. İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Galatasaray’da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray final turuna girdiFutbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için

Çaykur Rizespor - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Mustafa, Samudio, Muriç
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye, Onyekuru, Feghouli, Fernando, Diagne
Belhanda cezalı, Mitroglou sakat

Galatasaray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

Ligde mağlubiyeti unuttu

Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig’deki son 17 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Deplasman maçlarında zorlanıyor.

Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Süper Lig’de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi. Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

 

 

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