Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, şampiyonluk yolunda lider durumda bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında boy gösterdi. Sarı- kırmızılılar maçı 12 dakika uzayan maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda çok büyük bir kredi kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında nefesleri kesen maçta 2-1 geriye düşen Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi karşısında 3-2 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta perdeyi Sofiane Feghouli açtı: 0-1. Bu gole Çaykur Rizespor Vedat Muriç'le karşılık erdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karadeniz temsilcisi 76'da Umar Aminu ile skoru 2-1 yaptı. Sarı kırmızılılar, golcüsü Mbaye Diagne'nin 90+2'de penaltıdan ve 90+8'de kafayla attığı gollerle maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 66'ya yükselterek son 2 hafta lider girmeyi garantiledi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Öte yandan karşılaşmada iki gol kaydeden Diagne, bir de penaltı atışından faydalanamadı.
Brian Samudio kızardı
Samudio, müsabakanın 68. dakikasında Emre Akbaba ile girdiği pozisyon sonrasında VAR kararıyla direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçtan Dakikalar:
9. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan topla buluşan Onyekuru, pasında Feghouli'nin ceza çizgisinin hemen önünden vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak filelerle buluştu. 0-1
18. dakikada Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.
30' Çaykur Rizespor bulduğu bir frikikte Moroziuk ile direğe takıldı.
38. dakikada Galatasaray’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Marcao yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar pozisyonun incelenmesi için VAR’a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne'nin şutu direkten döndü. Seken topu yine Diagne tamamladı ancak bu kez yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Vedat, çalımlarla ceza sahasına kadar girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
3. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahasına yerden pasında Mariano'nun gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yumrukları ile çeldi.
64. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Diagne'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
67. dakikada ev sahibi ekip, maçta ikinci kez direğe takıldı. Kazanılan köşe atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.
70. dakikada Samudio'nun müdahalesiyle Emre Akbaba yerde kaldı. Emre Akbaba, sahada yapılan ilk müdahalenin sağ ayağında kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Her iki takım oyuncuları saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı.
73. dakikada Çaykur Rizespor sahada 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Serkan Çınar, Emre Akbaba'nın hastaneye götürülmesinin ardından VAR sisteminden pozisyonu yeniden izledi ve Samudio'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Muric'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak topu çeldi. Umar, dönen topu filelere yolladı: 2-1
90 1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltıya hükmetti. 90 3'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
90 8. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Diagne topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3
Mücadele, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Badou, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne
MAÇTAN NOTLAR
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.
BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray karşısında ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Buruk, Mustafa Saymak'ın yerine bu maçta Umar Aminu'ya ilk 11'de forma şansı tanıdı.
TERİM ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasının 11'ini büyük oranda koruyarak Çaykur Rizespor karşısında kadroda sadece zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Terim, kart cezalısı Belhanda'nın yokluğunda ilk 11'de Ndiaye'ye görev verdi.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
ÇAYKUR RİZESPORLU TARAFTARLAR ATMACA UÇURDU
Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi tribüne getirdikleri yeşil mavili kulübün sembolük olarak simgesi olan atmacaları gökyüzüne bıraktılar.
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