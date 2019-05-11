Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriÇaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3
GeriSpor Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
11.05.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, şampiyonluk yolunda lider durumda bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında boy gösterdi. Sarı- kırmızılılar maçı 12 dakika uzayan maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda çok büyük bir kredi kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında nefesleri kesen maçta 2-1 geriye düşen Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi karşısında 3-2 kazandı ve liderliğini sürdürdü. 

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta perdeyi Sofiane Feghouli açtı: 0-1. Bu gole Çaykur Rizespor Vedat Muriç'le karşılık erdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. 

Karadeniz temsilcisi 76'da Umar Aminu ile skoru 2-1 yaptı. Sarı kırmızılılar, golcüsü Mbaye Diagne'nin 90+2'de penaltıdan ve 90+8'de kafayla attığı gollerle maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 66'ya yükselterek son 2 hafta lider girmeyi garantiledi. 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 

Öte yandan karşılaşmada iki gol kaydeden Diagne, bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Brian Samudio kızardı

Samudio, müsabakanın 68. dakikasında Emre Akbaba ile girdiği pozisyon sonrasında VAR kararıyla direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son dakika: Emre Akbaba şoku Ciddi sakatlık...
Son dakika: Emre Akbaba şoku! Ciddi sakatlık...
31
FOTO | Çaykur Rize-Galatasaray maçından kareler
FOTO | Çaykur Rize-Galatasaray maçından kareler

Maçtan Dakikalar:

9. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan topla buluşan Onyekuru, pasında Feghouli'nin ceza çizgisinin hemen önünden vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

30' Çaykur Rizespor bulduğu bir frikikte Moroziuk ile direğe takıldı.

38. dakikada Galatasaray’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Marcao yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar pozisyonun incelenmesi için VAR’a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne'nin şutu direkten döndü. Seken topu yine Diagne tamamladı ancak bu kez yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Vedat, çalımlarla ceza sahasına kadar girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

3. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahasına yerden pasında Mariano'nun gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yumrukları ile çeldi. 

64. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Diagne'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

67. dakikada ev sahibi ekip, maçta ikinci kez direğe takıldı. Kazanılan köşe atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı. 

70. dakikada Samudio'nun müdahalesiyle Emre Akbaba yerde kaldı. Emre Akbaba, sahada yapılan ilk müdahalenin sağ ayağında kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Her iki takım oyuncuları saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı. 

73. dakikada Çaykur Rizespor sahada 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Serkan Çınar, Emre Akbaba'nın hastaneye götürülmesinin ardından VAR sisteminden pozisyonu yeniden izledi ve Samudio'ya direkt kırmızı kart gösterdi. 

76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Muric'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak topu çeldi. Umar, dönen topu filelere yolladı: 2-1 

90 1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltıya hükmetti. 90 3'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 

90 8. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Diagne topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3 

Mücadele, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. 

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Badou, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne

 MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray karşısında ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Buruk, Mustafa Saymak'ın yerine bu maçta Umar Aminu'ya ilk 11'de forma şansı tanıdı.

TERİM ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasının 11'ini büyük oranda koruyarak Çaykur Rizespor karşısında kadroda sadece zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Terim, kart cezalısı Belhanda'nın yokluğunda ilk 11'de Ndiaye'ye görev verdi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

ÇAYKUR RİZESPORLU TARAFTARLAR ATMACA UÇURDU

Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi tribüne getirdikleri yeşil mavili kulübün sembolük olarak simgesi olan atmacaları gökyüzüne bıraktılar.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Henry Onyekuru'dan penaltı açıklaması! Tartışılmıştı...

Galatasaray'da penaltı krizi! Kapıştılar...

Hasan Kartal'dan sert açıklama! 'Terbiyesizler...'

Emre Akbaba ağlattı! Kare kare o anlar...