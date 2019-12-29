Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay; Isla, Zanka, Jailson, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Vetrih, Umar Aminu, Boldrin, Oğulcan

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig maratonuna üç haftalık ara verilecek. Şampiyonluk mücadelesinde yer alan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını avantajlı bir konumda tamamlayabilmek için galibiyete odaklanacak. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Süper Lig'in kapanış maçından bazı detaylar

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.



Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

Ç.RİZESPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

SAKAT: Sasse, De Pauw

CEZALI: Moroziuk

FENERBAHÇE: Altay- Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

SAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali

CEZALI: Serdar Aziz

LİGDE 37. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugün Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.



Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.



Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.



RİZE'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları bugün karşılaşacakları Rize'de daha önce 18 lig maçına çıktı.



Rize'de konuk Fenerbahçe 8, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor ise 22 gol attı.



İPTAL EDİLEN MAÇ



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu.



Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.



Çaykur Rizespor ise geçen sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.