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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
30.09.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lige yeniden tutunmak için sahaya varını yoğunu koymaya hazırlanan Fenerbahçe, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile mücadele verecek. Skrtel'in sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyeceği Sarı Lacivertli ekipte, 2 yabancı oyuncu ise yabancı kontenjanı dolayısıyla Rize'ye götürülmedi. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı, birçok futbolseverin merakla araştırdığı karşılaşma olmaya devam ediyor. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 6 haftada sadece 2 galibiyet elde eden Sarı Lacivertliler, deplasmanda Rize karşısında üç puan alabilmek için çetin bir mücadele verecek. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesinden bazı detaylar

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şu şekilde;

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio- Muriç

SAKAT: Yok

CEZALI: Fink

FENERBAHÇE

Harun - Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani

SAKAT: Tolga, Skrtel

CEZALI: Yok

Fenerbahçe kafilesi geniş güvenlik önlemleriyle Rize'ye ulaştıSüper Ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a giden sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti. Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcularla özçekim yaptı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takımla birlikte Rize'ye gitti.
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"BASKIYI ÜZERİMİZDEN ATMAK ZORUNDAYIZ"

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, ligde maç kazanamama baskısını üzerlerinden atmak zorunda olduklarını, teknik direktör Okan Buruk'un da buna odaklandığını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 6 haftada kazanamadıklarını anımsatarak, bunun moral bozukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ligde birçok takımın henüz istenilen seviyeden uzakta olduğunu vurgulayan Kartal, "Geride kalan haftalardaki maçların sonuçlarına bakıldığında çok farklı bir lig izliyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe de 'şampiyonluk' parolası ile başladığı ligde beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Biz ise henüz beklentilere cevap veremedik. Her iki takımın da kazanmaya ihtiyaç duyduğu çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Kartal, ligde yaşanan kayıpların ardından teknik direktör değişikliğine gittiklerinin altını çizerek, "Yeni hocamız Okan Buruk ile hafta içinde kupada kazanarak teselli bulduk. Ligde kazanamama baskısını üzerimizden atmak zorundayız. Hocamız buna odaklandı. Okan Buruk'un Fenerbahçe'yi yenerek lige başlaması, camia açısından moral olacaktır. Aynı zamanda bizi stresten uzaklaştıracaktır." diye konuştu.

"9 BİN 200 BİLET SATILDI"

Taraftarın maça ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Taraftarımızın bize bu sezon gösterdiği ilgi gerçekten takdire şayan. Aldığımız başarısız sonuçlar ile onları üzdüğümüzün farkındayız ama onlar bizi hiçbir maç yalnız bırakmadı. Geçmiş yılların çok üzerinde taraftara oynuyoruz. Fenerbahçe maçı için de şu ana kadar kombinelerle birlikte 9 bin 200 bilet satıldı. Elimizde güvenlik nedeniyle kapatılan koltuklar haricinde yaklaşık 3 bin bilet var. Bunların da maç saatine kadar tükeneceğini düşünüyoruz. Fenerbahçe'ye ayırdığımız 783 koltuğun tamamı tükendi. Bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza inşallah mahcup olmayacağız."

Yeşil-mavili ekibin, Fenerbahçe karşılaşmasına Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Umar, Samudio, Boldrin ve Vedat Muric'in yer aldığı kadroyla çıkması bekleniyor.

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