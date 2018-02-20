Çaykur Rizespor evinde rahat kazandı
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Recep Niyaz, Galip Güzel (Dk. 46 Lincoln), Süleyman Koç (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Samudio, Vedat Muric (Dk. 88 Turgut Doğan Şahin)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 60 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen (Dk. 62 Beleck), Otoo (Dk. 77 Burak Çalık)
Goller: Dk. 73 Recep Niyaz, Dk.80 Oğulcan Çağlayan, Dk.90+3 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Furkan Çil, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Vukovic, Dk. 74 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)
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