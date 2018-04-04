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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
İHA
04.04.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Es-Es karşısında iddialı

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Çaykur Rizespor, Es-Es karşısında iddialı

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor’u ağırlayacak olan ligin lideri Çaykur Rizespor’da hazırlıklar başladı. Karadeniz ekibinin futbolcularından Süleyman Koç, ligde zorlu rakipler olduğunu ancak kendilerinin de zor bir takım olduğunu söyledi.

Pazar günü Çaykur DİDİ Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor futbolcusu Süleyman Koç, rakiplerinin zor olduğunu fakat Rizespor’un da rakipleri için zor bir takım olduğunu dile getirdi. Koç, “Bu lig zor bir lig, fazla taktiksel oynanmıyor. Daha çok temas ve vücut futbolu oynanıyor. Süper Lig'e baktığımızda daha basit bir ligdi ama baktığımızda Spor Toto 1. Lig'in daha zor bir lig olduğunu biliyorduk. Daha çok temaslı, daha az taktikli bir lig olduğunu biliyorduk. Buna rağmen ilk 11 oynadığımızda yüzde 100 bir performans sağlamaya çalışıyoruz. Son maçlar önemli bizim için. Onları da kazanıp şampiyon olmak ve Süper Lig’de kendimizi göstermek istiyoruz. Her maç bizim için zor ama onlar içinde zor. Biz de iyi bir takımız, lideriz. Ligin en iyi takımlarından biriyiz, benim gözümde en iyi takımıyız. İnşallah biz disiplinli kalırsak yapabileceğimizi yaparsak bu maçı kazanacağız Allah’ın izniyle” dedi.

İstanbulspor deplasmanından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Koç, "Son dakikalarda gol yemek bize yakışmayan bir şey ama futbolda her şey olabiliyor. Bazıları son 5 dakikada 3-4 gol yiyebiliyor. Biz 3 puanı evimize getirdik. Allah bilir 5 dakika daha oynasaydık ya 3-3 bitebilir ya 4-2 yenebilirdik. O maçta her şey olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Rizespor camiasına ve taraftarına Süper Lig hediye etmek istediklerini sözlerine ekleyen Koç, “Geçen sezon düşmemeye oynuyorduk. O bizim için daha acı bir şeydi. Şimdi şampiyonluğa oynuyoruz, Süper Lig'e çıkacağız Allah’ın izniyle. Bu bizim için çok güzel bir şey, Rize halkı için de. Rize halkını mutlu etmek daha büyük, daha güzel bir duygu. İnşallah çıkarız ve Rize halkına Süper Lig hediye ederiz” şeklinde konuştu.

Turgut Doğan: "Zorlu bir haftadan çıktık"
Zorlu bir İstanbulspor deplasmanından döndüklerini hatırlatan bir başka Rizesporlu oyuncu Turgut Doğan Şahin ise istedikleri oyunu oynadıktan sonra sıkıntı yaşamayacaklarını dile getirerek, "Zorlu bir haftadan çıktık. Güzel bir oyun, güzel bir galibiyet, güzel bir 3 puan oldu. Takım olarak, teknik heyet olarak, yönetim olarak mutluyuz, haftaya iyi bir giriş yaptık. Biz kendi istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımız zaman rakipler bizim için önemli değil. Bir birimizle oynadığımızda hiç fark etmiyor. Biz oyunumuzu oynadıktan sonra bir sıkıntı olmayacağını bundan önceki maçlarda da gösterdik. Rize halkının bundan şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

 

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