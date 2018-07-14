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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.07.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Erzurum kampını tamamladı

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Çaykur Rizespor, Erzurum kampını tamamladı

Spor Toto Süper Ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarının ikinci etabını Erzurumda tamamladı.

Üç aşamalı gerçekleştirilecek sezon hazırlıklarına Rizedeki kendi tesislerinde başlayan yeşil-mavili kulüp, ikinci etap kampı için 11 gün boyunca Erzurumda hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İbrahim Üzülmezin yönetiminde yapılan hazırlıklar bugün yapılan son antrenmanla sona erdi.

Karadeniz ekibi, 17 Temmuz Salı akşamı İstanbul’da toplanarak 3. etap hazırlık kampı için Slovenya’ya hareket edecek.

Erzurum kampında bir de hazırlık maçı yapan Çaykur Rizespor, Süper Lig ekibi olan Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak eksiklerini de görme şansı buldu.

Yeşil-mavililer Slovenyada yapacağı son kamp çalışmasının ardından yeniden Rizeye dönerek lig hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde devam edecek.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımının ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladıklarını dile getirerek transferde geç kaldıklarının mesajını verdi.

Üzülmez dövizde yaşanan yükselme nedeniyle kulüplerin zorlandığını ve kendilerinin de kolay bir transfer dönemi geçirmediklerini ifade etti.

ASANSÖR TAKIM İFADESİNİ GERİDE BIRAKMALIYIZ

Dövizde yaşanan yükselme nedeniyle bütün kulüplerin transfer sezonunda zorlandığını ifade eden Üzülmez, Kolay bir transfer dönemi geçirmiyoruz. Ben bu sıkıntıyı görüyorum. Ama bazen risk almak zorundasınız. Bütün takımlar maddi sıkıtılar yaşıyor. Son dönemde dövizin artmasıyla tüm takımlar transferde sorun yaşıyor. Ama biz Çaykur Rizespor olarak asansör takım ifadesini artık geride bırakmalıyız. Hedefimiz budur. Bunun içinde transfer yapmak zorundayız. Ben başarıya odaklanmış bir insanım. Hiçbir zamanda hayatım boyunca mücadele etmekten geri durmadım. Biz bu mücadelenin içerisinde olacağız. Bu genç oyunculara inanıyoruz. Bu oyuncularımızın yanında iskelet kadro dediğimiz beş tane kaliteli oyuncu katılması ile ilgili bizim sıkıntımız var" dedi.

MALİYETLERİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREK

Transfer çalışmaları ve takıma katılacak oyunlar hakkında Üzülmez şu ifadeleri kullandı:

6-7 tane transfer yapacağız. Bunlar çok kolay işler değil. Kaliteli oyuncuya birçok kulüp talip olabiliyor. Çaykur Rizespor camiası olarak tabii ki de maliyetleri değerlendirmemiz gerek. İstediğimiz oyuncuların talipleri artınca aramıza katılması çok da kolay olmuyor. Ben sayın başkanımız Hasan Kemal Yardımcının işinin kolay olmadığını biliyorum. Ben olaya iki taraftan bakıyorum. Başkanımızı ne kadar ince olduğunu da biliyorum ama ben bir teknik adam olarak oyuncu kalitesine baktığımız zaman o tarafında ne kadar eksik olduğunu da biliyorum. Bunun orta noktasını bulmamız gerekiyor. Burada başkanımıza Çaykur Rizespor camiasının daha iyi olması ile ilgili bu sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Dediğimiz kalitede oyuncuların aramıza girmesinde doğru işler yapacağımıza inanıyoruz.

BİZİ SÜPER LİGE TAŞIYAN OYUNCULAR DEĞERLİ VE KIYMETLİDİR

Üzülmez maddi sıkıntıların sadece kendilerini değil büyük kulüpleri de olumsuz etkilediğini söyleyerek, Ben büyük kulüplerdeki abilerimizle konuştuğumda da aynı şekilde muzdarip olduklarını görüyorum. Alt ligden çıkan takımlar için bu durum hiç kolay değil. Bursaspor, Kayserispor, Akhisarspor, Göztepe gibi takımlar 4 tane oyuncuyla transferi tamamlıyorsa alt ligden çıkan takımların 9 tane oyuncuya ihtiyacı var. Rekabetin içinde olmanız için oyuncuya ihtiyacınız var. Biz inancımızı söylüyoruz. Geçen seneki takımda yararlanacağımız oyuncular var. Biz hiçbirini dışlamadık. Bizi Süper Lige taşıyan oyuncular bizim için değerli ve kıymetlidir. Ama Süper Lig kalitesi farklı bir kalitedir" dedi.

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