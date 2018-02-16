Çaykur Rizespor deplasmanda Ankaragücü'nü yendi
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendi.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Putsila, Arif Morkaya (Dk. 87 İlhan Parlak), Mbamba (Dk. 75 Kehinde), Enes Kubat (Dk. 67 Tisdell), Mehmet Umut Nayir
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Koray Altınay, Süleyman Koç, Galip Güzel (Dk. 58 Recep Niyaz), Samudio (Dk. 84 Oğulcan Çağlayan), Muric (Dk. 63 Turgut Doğan Şahin)
Goller: Dk. 27, 72 ve 81 Samudio, Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Enes Kubat, Dk. 85 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 85 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Galip Güzel, Dk. 85 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
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