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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Çaykur Rizespor, Chatziisaias'ı Cercle Brugge'a kiraladı | Transfer Haberleri

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Çaykur Rizespor, Chatziisaias'ı Cercle Brugge'a kiraladı | Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor Kulübü, Yunan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı sezon sonuna kadar Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başı transfer döneminde kadromuza dahil ettiğimiz Dimitrios Chatziisaias, sezon sonuna kadar Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiralanmıştır. Oyuncumuz Chatziisaias'a yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rize temsilcisinde, El Kabir ve Nill De Pauw'dan sonra Yunan oyuncu kadrodan ayrılan üçüncü yabancı isim oldu.

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Çaykur Rizespor, Chatziisaiası Cercle Bruggea kiraladı | Transfer Haberleri

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