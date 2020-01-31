Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in son 6 maçında 2 galibiyet alan Beşiktaş, Sergen Yalçın'la ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacak. Takımda değişen teknik kadroyla enerjisini yeniden yakalamaya çalışan siyah beyazlılar Rizespor deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Peki, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan isimler ve maçla ilgili bilgiler.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak. Saat 17.00’de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.