Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Sergen yalçın kulübede!

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de puan durumunu değiştirebilecek öneme sahip olan karşılaşma, ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kritik karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesi, 1 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşmada İsmail Şencan ve Kamil Çetin yardımcılıkları üstlenecek.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçını bugün yapacak.



Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.



SON 6 LİG MAÇINDA SADECE 2 KEZ KAZANABİLDİ



Siyah-beyazlı ekip, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi.

Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.



SON 9 RESMİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI



Siyah-beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.



Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi.



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı. Beşiktaş, ligde Hes Kablo Kayserispor (4-1), Kasımpaşa (3-2), BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Fenerbahçe (1-3), Gençlerbirliği (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-2) ve Göztepe (1-2) maçlarını gol yiyerek tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, en son 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor (1-0) mücadelesinde başarılı savunma yapmıştı.



DEPLASMANDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR



Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı.



Süper Lig'de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi.



Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi.



ELNENY'NİN CEZASI BİTTİ



Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Muhammed Elneny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens'in ise Çaykur Rizespor karşısında oynaması beklenmiyor.



NECİP UYSAL CEZALI



Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile yaptığı maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.



Necip, Göztepe maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.



SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU



Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.