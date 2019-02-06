Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Havaya girmek istemiyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Havaya girmek istemiyoruz"
GeriFutbol Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Havaya girmek istemiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
06.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Havaya girmek istemiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Havaya girmek istemiyoruz"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, ikinci yarıya yerinde transferlerle iyi başladıklarını belirterek, "3 maçta 3 galibiyet aldık ancak hiç havaya girmek istemiyoruz. 4'üncü ve 5'inci maçı düşünerek önümüze bakacağız." dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, ilk yarı da sıkıntılar yaşansa da hiç ümidini kaybetmediğini söyleyerek, "İkinci yarıda çok iyi başlangıç yaptık, bunda transferlerin de çok önemi var. Okan Hocayla, sportif direktörümüz, yönetimimizle ve bizim arkamızda olan görünmeyen, bizi seven dostlarımızla birlikte ne yapacağımızı belirleyerek yola çıktık, transferlerimizi böyle yaptık. İyi transfer yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı 3 maçta 3 galibiyetle devam ediyor. Hiç havaya girmek istemiyoruz. 4üncü ve 5inci maçı düşüneceğiz, bizim hedefimiz biraz daha yukarılara gidebilmek. Çok iyi bir ekibimiz var önümüze bakacağız dedi.

Bankalara borçları olmadığını, sporculara borçları bulunduğunu ve bunu da çözeceklerini belirten Kartal, kendilerine en yakın kulüp olarak Fenerbahçeyi gördüklerini ifade etti. Kartal, "Aatif Chahechouhe transferi için Ali Koça teşekkür ediyorum. Rizenin bürokratları da bu konuda yardımcı oldular. Ali Bey ile bende konuştum, elinden geleni yaptı iyi bir transfer oldu diye konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,55
    11975kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Altyapıdan futbolcu çıkmadığı için yabancı transferi yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Kartal, şunları dedi:

"Niye Türkiye altyapısından futbolcu çıkmıyor? Çünkü kolaya alışmışız. Git Afrikadan sporcu al, hazır futbolcuyu al burada oynat, yanlış bu. Kötü de olsa kendi altyapından yetiştireceksin. Bizim takım bir çıkıyor, bakıyorsun çoğu yabancı. Bu ülkede kurtuluş şudur; Kulüp başkanı olarak soyunma odasına gidiyorsun, onları havaya sokmak için konuşmaya başlıyorsun. Bir tercüman orda, biri şurada, diğer tarafta bir tercüman, senin dediğini kimse anlamıyor ki. Ne zamanki bir kulüp başkanının soyunma odasında konuştuğunu, futbolcuların yüzde 90ı anlarsa o zaman Türk futbolu olur ve Türk futbolu kurtulur

"TARAFTAR DÖRT DÖRTLÜK"

Kartal son olarak, Kazansak da kaybetsek de, iyi de kötü de olsak Rizespor bizimdir, taraftarındır. Kötü bir başkanı da olsa, bir kötü sonuç da alsa Rizespor taraftarındır, Rizeli’nindir. İyi günde kötü günde hep beraber olacağız. Birlik beraberliği bozmadığımız sürece de başarıyı yakalarız" ifadelerini kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İspanya Kral Kupası'nda yarı final El Clasico oldu! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

Akhisarspor kupada teselli arayacak

Avrupa'nın 2 numaralı kupası İstanbul’da

Messi'yi iyileştiren çicek! Sahaya kusuyordu...