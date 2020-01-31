Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk için transfer açıklaması

Hasan Kartal, TRT Spor'a konuşurken ''Alper Potuk bizim kulüpte parlayabilir. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Kararı kendisi verecek.'' dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı, ayrıca ''Kulüpler 14 yabancı oynatıyor, dünya paraları yurt dışına veriyoruz, burada yanlış yapıyoruz. Altyapılarımızı geliştirsek daha iyi olmaz mı?'' sözlerini kullandı.

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