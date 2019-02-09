Çaykur Rizespor - Antalyaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında, Antalyaspor'u konuk ediyor. Ev Sahibi Rizespor 6. dakikada Muric'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor.
Karşılaşma öncesinde konuk Antalyaspor 28 puanla ligde 9. sırada yer alırken, 15. sıradaki Çaykur Rizespor'un puanı ise 21.
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Azubuike, Aminu, Melnjak, Aatif, Muric.
Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Salih, Nazım, Hakan, Amilton, Mevlüt.
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