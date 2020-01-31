MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti | Transfer Haberleri
GeriFutbol Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti | Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti | Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor, TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un sol bek oyuncusu Alberk Koç’u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un sol bek oyuncusu Alberk Koç’u kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sol bek pozisyonunda Melnjak’a alternatif arayan Rize ekibi, Ekol Göz Menemenspor’un 22 yaşındaki oyuncusu Alberk Koç’u transfer etti.

Alberk Koç ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyen Alper Potuk’u kadrosuna katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Alberk Koç, bu sezon Menemenspor forması ile çıktığı 20 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Çaykur Rizespor, Alberk Koçu transfer etti | Transfer Haberleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle