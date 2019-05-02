Çaykur Rizespor, Aatif’tan indirim bekliyor
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, kiralık olarak kadroda yer alan Aatif Chahechouhe hakkında açıklama yaptı.
İkinci yarının flaş ekibi Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
Yeşil-mavili yönetimin ilk görüşmeyi Aatif'le yaptığı ve Faslı yıldızın 900 bin Euro istediği öğrenildi.
Aatif'in kontratının sezon sonu biteceğini ifade eden Başkan Kartal, "Aatif pahalı bir oyuncu. Onunla 900 bin Euro'ya anlaştık. Rizespor şu anda 900 bin Euro verecek durumda değil. Ama makul bir şekilde yaklaşırlarsa devam edebiliriz" diye tecrübeli forvete mesaj gönderdi.
Aatif Chahechouhe eski takımı Fenerbahçe hakkında bu açıklamaları yapmıştı...
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