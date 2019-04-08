Çaykur Rizespor 2-7 Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanışında Beşiktaş, Ljajic'in 2 gol, 3 asistle yıldızlaştığı maçta, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta adeta gol sağanağı vardı. İki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği karşılaşmada Beşiktaş; Vida, Ljajic (2), Güven Yalçın (3) ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3 puana uzandı.
Ev sahibi Çaykur Rize'nin golleri ise Vedat ve Abarhoun'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 53'e yükselten siyah-beyazlılar, üçüncü sıradaki yerini korudu. Karadeniz temsilcisi ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.
Maçtan önemli anlar:
5. dakikada Caner Erkin'den sıyrılan Boldrin'in ara pasında ceza sahasına giren Muric'in bekletmeden plase vuruşunda, kaleci Karius'u geçip filelere gitmekte olan topu Vida iki hamlede uzaklaştırdı.
7. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerine pasında Dorukhan Toköz'ün vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kazanılan köşe atışında Ljajic'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
12. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından plase vuruşunda, kaleci Karius uzanarak topu kornere çeldi. Korneri kullanan Boldrin'in ortasında Awaziem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
14. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson, ceza yayı üzerinde topu müsait durumdaki Ljajic'e bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2
17. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, Abarhoun'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.
21. dakikada sağdan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Muric'in gelişine şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında arka direkteki Aatıf'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Boldrin'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Muric'in yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelere gitti: 1-2
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Çaykur Rizespor'un 11'i: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Samudio, Muriqi.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Dorukhan, Atiba, Medel, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının 11’inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Buruk, bu maçta sağ bekte Abdullah’ın yerine Moroziuk’a görev verdi.
BEŞİKTAŞ’IN 11’İNDE 3 FARKLI İSİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Çaykur Rizespor karşısında ligde son oynadıkları Göztepe maçının 11’inde 3 değişiklik yaptı. Güneş, yedek kulübesine çektiği Kagawa’nın yerine Isimat Mirin’e, kadroda yer almayan Adriano ile Quaresma’nın yerlerine ise Caner ile Lens’e forma şansı tanıdı.
MIRIN, 3 MAÇ SONRA 11’DE
Beşiktaş’ta son olarak ligin 23’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen ve daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, 3 maç aradan sonra Çaykur Rizespor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu.
TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
Bu arada sezonun ikinci yarısındaki maçlarda tribünleri büyük oranda doldurarak takımlarına destek olan Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil mavili taraftarlar, biletlerin tamamını günler öncesinden tüketerek maça yoğun ilgi gösterirken, karşılaşma öncesi de tezahüratlarla futbolculara moral verdiler. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
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