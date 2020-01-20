Çaykur Rizespor 2-0 Gençlerbirliği
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Rizespor'un golleri 70 ve 85. dakikalarda Skoda'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibinin puanı 23'e yükseldi. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20nci dakikada Sessegnonun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topla arka direkte buluşan Sefanın şutunda top üstten auta çıktı.
25inci dakikada Samudionun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda topu Boldrine çıkardı. Boldrinin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten dışarıya çıktı.
36ncı dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sessegnonun şutunda kaleci Gökhan üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.
60ıncı dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Moroziukun sert şutunda kaleci Nordfelt topu son anda kale direğinin yanından kornere çeldi.
70inci dakikada Abdullahın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skodanın şutunda top kaleci Norfeldtten sekti. Dönen topla yeniden buluşan Skoda topu boş ağlara gönderdi: 1-0.
85inci dakikada Umarın ara pasıyla topla buluşan Skoda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 2-0
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Candaş Elbil (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Talbi (xxx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx), Diomande (xx), Garmash (xx) (Dk. 64 Umar xx), Boldrin (xxx) (Dk. 90 Oğuz Kaan x), Samudio (xx) (Dk. 71 Sasse xx), Skoda (xxxx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (xx) - Bjarsmyr (xx), Toure (x), Ahmet (x) (Dk. 76 Rahmetullah x), Polomat (xx), Fabricio (xx), Sessegnon (xx), Sefa (xx) (Dk. 64 İlker x), Candeias (x), Ayite (xx), Sio (x) (Dk. 89 Seultjens x)
GOLLER: Dk. 70 - Dk 85 Skoda (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Diomande (Çaykur Rizespor) - Sio (Gençlerbirliği)
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