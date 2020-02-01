Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Burak Yılmaz ve 79. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 36. dakikada Milan Skoda'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 33'e yükseldi. Rizespor 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(ilk yarı)
13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Hutchinson, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun kontrol pasında penaltı noktası üzerinde Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
22. dakikada Caner Erkin'in kafa ile geri pasında Karius'tan önce araya girerek topu önüne indiren Skoda'nın sağ çaprazdan vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
29. dakikada Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Ljajic'in ara pasında ceza sahasına giren Hutchinson, bekletmeden topu penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.
36. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Moroziuk'un sağdan ortasında Ruiz'in kafasından seken topu iyi takip eden Skoda, ceza sahası içerisinde kaleci Karius'tan önce araya girerek kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
İkinci yarı birazdan...
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