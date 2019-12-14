Çaykur Rizespor 0-3 Kasımpaşa (Maç Özeti)
Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 17. ve 27. dakikalarda Koita ile 90+1. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Ev sahibi takım ise penaltıdan yararlanamadığı müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Çaykur Rizespor'da ayrıca Diomande, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ayrıntılar birazdan...
ÇAYKUR RİZESPOR 0-2 KASIMPAŞA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İLK YARI)
13. dakikada Koita'nın göğüs pasında, ceza sahası dışı sağ çaprazda Quaresma'nın plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
17. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahasına giren Koita bekletmeden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.
25. dakikada sol kanattan Diomande'nin ortasında penaltı noktasında Vetrih'in kafa vuruşunda, top kaleci Fatih Öztürk'ün kucağında kaldı.
27. dakikada İstanbul temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken top penaltı noktası civarındaki Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
41. dakikada Çaykur Rizespor'da Samudio fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesiyle pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle