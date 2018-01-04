Çaykur Rize'de transfer planları! 3 oyuncu...

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden takımın, iki hazırlık maçı oynayacağını belirtti.



Hasan Yavuz Bakır, günde çift idmanla hazırlıkların sürdüğünü, iyi bir kamp başlangıcı yaptıklarını vurguladı.

Kamp kadrosunda iki oyuncunun eksik olduğunu aktaran Bakır, şunları kaydetti:

"Edomwonyi ve ameliyat olan Kweuke dışında tam kadro çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Edomwonyi'ye takım bulması için izin verdik. Kweuke ise ameliyatının ardından tedavi sürecini geçiriyor. Bunun yanında liglerin başlaması bir hafta ötelendi ama bizim programımızda bir değişiklik yok. 13 Ocak'ta kampımızı tamamlayarak, Manisaspor maçı hazırlıklarına Rize'de devam edeceğiz."



Transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bakır, "Transfer yapacağımız bölgeler belli. Özellikle forvet bölgesine yönelik önemli çalışmalarımız var. 2-3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Kesinlikle performansa dayalı transferler gerçekleştireceğiz, garanti paranın hakim olduğu sözleşme yapmama konusunda başkanımız Hasan Kemal Yardımcı'nın kesin talimatı var. Transfer çalışmalarını en geç önümüzdeki hafta sonlandıracağız ve ilk maçımıza hazır halde çıkacağız." ifadelerini kullandı.