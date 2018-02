Cavcav: Her kulüpte hoca değişikliği oluyor, Ümit Özat...

Murat Cavcav, Ümit Özat'ı gönderdiği sezonda tekrar takımın başına getirmesi, onursal başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden sonra başkanlık yaptığı yaklaşık 1 yıllık dönem, sezon başı ve devre arası yapılan transferler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Başkanlık görevinin kolay olmadığına vurgu yapan Murat Cavcav, "Rahmetli babam 40 yıl başkanlık yaparken ben de 25-30 yıl onun yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Aynı iş yerinde de sağ kolu olarak yanında çalıştım. Üzüntüleri sevinçleri birlikte yaşadık." diye konuştu.



Kırmızı-siyahlı ekibin başkanlığına seçildiği için onur duyduğunu dile getiren Cavcav, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık zor, stresli, her türlü neticenin olabildiği bir iş. Bir işi sevmeden yapmak mümkün değil, ben bu işi çok seviyorum. Babamın 40 yıllık hizmetlerini göz önüne alarak ne kadar yorulduğunu anlıyorum. Bir hafta babamla tatil yapmış değilim. Kulübe bu kadar bağlıydı. Maç kaçırmazdı. Ben de aynı şekilde, aynı hisleri, duyguları yaşıyorum. İş başa gelince kolay olmadığını anlıyorsun. Onun yolunda, onun izinde daha iyi bir Gençlerbirliği'ni herkese göstermek hedefimiz."



"ÜMİT HOCA DÜZGÜN, İYİ NİYETLİ BİR ÇOCUK"



Murat Cavcav, gönderdiği Ümit Özat'ı aynı sezonda tekrar teknik direktörlüğe getirmekle doğru hamle yaptığını söyledi.

Ümit Özat'ın Gençlerbirliği'nin altyapısında yetiştiğini, kulübü çok sevdiğini belirten Cavcav, "Teknik direktörlüğünün dışında ağabey kardeş gibiyiz. Çok iyi bir diyaloğumuz var. Yapı olarak çok düzgün, iyi niyetli bir çocuk. Futbolu, Gençlerbirliği'ni, camiayı çok seviyor." şeklinde konuştu.



Kulüplerde teknik direktör değişikliklerinin yaşanmasının doğal olduğunu dile getiren Cavcav, şöyle devam etti:

"Her kulüpte hoca değişikliği oluyor, geliyor gidiyor ama doğrusunu bulmak önemliydi. Ümit Özat'ı tekrar getirmekle doğru, isabetli bir hamle yaptığıma inanıyorum. Bunun karşılığını da görüyoruz. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin Ümit hocamızla yeni transferlerimizle daha iyi yerlere geleceğinden adım kadar eminim. Hocamızın gördüğüm kadarıyla futbolcularla diyaloğu çok iyi, arkadaş hatta kardeş gibi. Kaçırdığım idman bir elin parmak sayısını geçmez. İdmanlarda hocayla futbolcuların diyaloğunu gördüğümde Ümit hocayı tekrar getirdiğim için kendimle gurur duyuyorum."



"İLK 4, İLK 5'E GİRELİM"



Gençlerbirliği'nin her zaman üst basamaklara layık olduğunu ifade eden Cavcav, Özat'ın yeniden takımın başına gelmesinin ardından kırmızı-siyahlı ekibin daha iyi olduğunu, iyi oynadığını ve seyirci sayısını artırdığını vurguladı.



Ligde 12 maç kaldığını anımsatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Maçların 5'ini içeride 7'sini dışarıda oynayacağız İçeride dışarıda puanlar toplamak istiyoruz. Futbol bu belli olmaz bugünden kestirmek kolay değil. Gençlerbirliği'nin layık olduğu üst sıralarda olması en büyük arzum, hedefim. İsterim ki ilk 4'e ilk 5'e girelim. Neden olmasın? Biz böyle futbol oynadığımız sürece başaramayacağımız bir şey olamayacağını düşünüyorum."



SESSEGNON TRANSFERİNDE "DÜZENLİ ÖDEME" ETKİSİ



Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulüpteki ödeme düzenine dikkati çekerek "Gençlerbirliği'nde hiçbir futbolcunun 1 lira alacağı olmaz." dedi.

Oynadığı futbolla dikkatleri çeken 33 yaşındaki Beninli Stephane Sessegnon'un transfer sürecine ilişkin "10 numaraya ihtiyacımız vardı. Ekibimiz ve ben izledim. Güç katacağına inandık ve davet ettik." bilgilerini veren Cavcav, şu ifadeleri kullandı:



"Geldi, kulübü gördü, gezdi, aile ortamını gördü. Daha önceden tanıştığı futbolculardan kulüp hakkında bilgiler aldı. Aldığı bilgiler kendisini tatmin etti. Gençlerbirliği'nde hiçbir futbolcunun 1 lira alacağı olmaz. Gününde maaş, prim, transfer ücretleri, maç başı ücretlerini alırlar. Böyle bir sıkıntı olmadığını görünce Gençlerbirliği'ni tercih etti. Ne kadar para verdik, oraları karıştırmayın. Bazı futbolcularda ara sıra olabiliyor. Gençlerbirliği'nin bütçesini biraz aşan bir ücret ama faydalı olması önemli."



Kırmızı-siyahlı ekibin basamakları yavaş yavaş tırmandığını ifade eden Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftar, takımın sahada gösterdiği iyi futbolla çoğalacaktır. İlhan Cavcav Sezonu camia için önemli ama benim için çok daha ayrı önemi var. Başarılı olmak zorundayız. Hep birlikteyiz, aileyiz. Gençlerbirliği büyük bir aile. Medipol Başakşehir deplasmanına gideceğiz. İlk devre kendi sahamızda yenmiştik. Yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Her şey güzel olacak. İyi oynayarak daha fazla taraftarımızı stada çekeceğiz. Futbol seyirciyle olduğunda zevkli bir oyundur."