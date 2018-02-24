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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı
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Sıradaki Haber:Anadolu Efes evinde mağlup

Basketbol
24.02.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-102 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı. NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 120-102'lik skorla geçerek aldı.

Üst üste 11'inci, sezonun ise 45'inci galibiyetine ulaşan Rockets'ta all-star James Harden 31 sayı ve 9 asistle galibiyette başrolü üstlendi. Clint Capela 25 sayı ve 11 ribaunt, Chris Paul ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Sezonun 26'ncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 21 sayı, Karl Anthony Towns 18 sayı ve 13 ribaunt, Jeff Teague 18, Jamal Crawford 14 sayı kaydetti.

Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı

Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın ilk 5'te forma giydiği maçta deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 112-89 mağlup etti.  Bu sezon 35'inci kez kazanan Cavaliers'ta all-star LeBron James 18 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, George Hill 18 sayı, 21 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 10 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Mağlubiyet serisini 8 maça çıkaran Grizzlies'ta Tyreke Evans 15 sayı ve 10 asist, JaMychal Green 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler
oldu. Marc Gasol ise 14 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

Jazz'ın galibiyet serisi bozuldu

Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 100-81 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.  Sezonun 33'üncü galibiyetini alan Blazers'ta CJ McCollum 26, Damian Lillard 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 15 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

Galibiyet serisini 12 maça çıkarma şansını kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell 21 sayı, Rudy Gobert 15 sayı, 9 ribaunt, 4 blok, 3 asist ve 2 top çalma, Joe Ingles ise 12 sayı attı.  NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-110
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-93
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 105-122
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 119-122
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 120-102
Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 89-112
New Orleans Pelicans-Miami Heat: 124-123
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 122-119
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 117-128
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 81-100
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 124-102

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