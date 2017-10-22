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Cavaliers'e evinde soğuk duş!

Cedi Osman'ın takımı bu sezonki ilk mağlubiyetini evinde Orlando Magic karşısında aldı.

Hürriyet Haber
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NBA'de Orlando Magic, geçtiğimiz sezonun finalisti Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 114-93 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı.

Magic'i galibiyete 23 sayı 7 ribaunt 5 asist üreten Nikola Vucevic, 12 sayı 10 asistle double-double yapan D.J. Agustin ve kenardan gelerek 19 sayı atan Jonathon Simmons taşıdı.

Cavaliers'ta LeBron James 22 sayı, Kevin Love 19 sayı 9 ribaunt ve Iman Shumpert 21 sayı 7 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.

Basketbol
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