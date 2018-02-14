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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Cavaliers toparlanıyor! Üst üste 4. galibiyet...
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Basketbol
aa-spor
14.02.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Cavaliers toparlanıyor! Üst üste 4. galibiyet...

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 120-112 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Bu sezon beklentilerin altında kalan şampiyonluk favorileri arasındaki Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini 120-112 kazandı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 14 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 5 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.

Geçen hafta Cavaliers kadrosuna katılan isimlerden Larry Nance 13 sayı, 9 ribaunt, Jordan Clarkson ve Rodney Hood 14'er sayıyla oynadı.
Thunder'da Paul George'un 25 sayı, 6 asist, Carmelo Anthony'nin 24 sayı, 7 ribaunt, Russell Westbrook'un 21 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Steven Adams'ın 22 sayı, 17 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

ERSAN'DAN 15 SAYI, 7 RİBAUNT

Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın deplasmanda Milwaukee Bucks'a 97-92 yenildiği maçı, 15 sayı ve 7 ribauntla bitirdi.
Son 10 karşılaşmasının 8'ini kazanan Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 7 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 15 sayı, 15 ribaunt üretti.

ROCKETS VE RAPTORS SERİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Houston Rockets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 126-108 mağlup ederek galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.


Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Rockets'ın all-star gardı James Harden, 34 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynadı. 21 sayı atan Ryan Anderson, 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 13 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Chris Paul galibiyette önemli rol oynadı.

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors da sahasında Miami Heat'i 115-112 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini elde etti.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta 27 sayı kaydeden DeMar DeRozan ve 22 sayı, 8 asistle oynayan Kyle Lowry öne çıktı.
NBA'e 12 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar
Toronto Raptors-Miami Heat: 115-112
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 97-92
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 108-126
Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-120
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 109-114
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 117-109

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