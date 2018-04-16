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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
16.04.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Cavaliers play-off'lara mağlubiyetle başladı

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Cavaliers play-off'lara mağlubiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Cleveland Cavaliers'ı 98-80 yenen Indiana Pacers, seriyi 1-0'a getirdi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi ilk karşılaşmasından, 98-80 konuk ekip Pacers galip ayrıldı. Pacers böylece son 3 NBA finalinde de oynayan Cavaliers'a karşı saha avantajını ele geçirdi.

Pacers'ın all-star oyun kurucusu Victor Oladipo, 32 sayı, 6 ribaunt ve 4 top çalmayla maçın en etkili ismi oldu. Myles Turner 16 sayı, 8 ribaunt ve Bojan Bogdanovic 15 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Kariyerinde ilk kez play-off ilk turunda geri düşen Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 24 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı. Ev sahibi ekipte JR Smith 15 sayı, Kevin Love 9 sayı, 17 ribaunt üretti. Cedi Osman ise 1 dakika oynadığı maçı 1 ribauntla bitirdi.

Rockets'ı Harden sürükledi

Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 104-101 mağlup ederek Batı Konferansı'ndaki ilk tur serisinde 1-0 öne geçti.
Rockets'ta 13'ü son çeyrekte 44 sayı atan James Harden, 8 de asist yaptı. Clint Capela ise 24 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

Timberwolves'ta Jeff Teague'in 15 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Andrew Wiggins'in 18 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 113-107 (uzatmada) (1-0)
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 80-98 (0-1)
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 116-108 (1-0)
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 104-101 (1-0) 

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