Çatışmadan kaos çıktı!

2019'da Çin'de düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası'nın elemeleri, Avrupa basketbolunda ciddi bir 'kaos' haline geldi. EuroLeague'de normal sezonun sıkışık takvimi ile FIBA'nın milli takım eleme maçlarını sezon ortasına çektiği yeni Dünya Kupası Elemeleri takviminin çakışması, kulüpler ve oyuncular açısından problem yaratmaya devam ediyor.



'ANADOLU EFES VE 4 TAKIM OYUNCU YOLLAYACAK' İDDİASI

ULEB ile FIBA'nın fikstürde uzlaşmaya varamamış olması sonrası, bazı EuroLeague kulüplerinin oyuncularını milli takıma gönderme kararı alacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.



Aralarında Anadolu Efes, CSKA Moskova, Khimki Moskova, Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv gibi ekiplerin de yer aldığı 5 takımın; oyuncularını milli takımlara yollayacağı ifade ediliyor.

YILMAZ: 'ZALGİRİS, MİLLİ TAKIMA OYUNCU YOLLAMAYACAK. BU BÜYÜK DEZAVANTAJ'

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz da bugün yaptığı açıklamada, "EuroLeague'de oynayan takımlarımız da ülkemizi temsil ediyor. Milli Takımımız da hepimiz için çok önemli. Milli takım haftasında oynayacağımız Zalgiris Kaunas maçlarında -rakip takım oyuncularının Litvanya Milli Takımı'na çağrılmamış olması nedeniyle- rakip tam kadro ile oynayacak ve bu ciddi bir dezavantaj olacak. Milli Takım kadrosuna çağrılan oyuncular zor durumda kalıyor" dedi.



SİNAN GÜLER: "FENERBAHÇELİ OYUNCULAR OLARAK ÜZÜLEREK MİLLİ TAKIM'DA YOKUZ"

Fenerbahçe Doğuş cephesinden de konuya dair açıklama geldi. Sarı lacivertli ekibin ve A Milli Takım'ın tecrübeli basketbolcusu Sinan Güler, resmi Twitter hesabından; kendisi, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna'nın ortak imzasıyla yayımladığı açıklamada özetle şöyle dedi:

"Türk Milli Takımı'nın formasını giymek bizler için tarifi imkansız bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Ancak EuroLeague'de mücadele eden kulüplerin oyuncularının sezon içerisinde oynanacak EuroLeague maçlarında forma giymemesine yol açacak şekilde FIBA tarafından yapılan düzenleme, büyük fedakarlıklarla kurulmuş ve kulüpler seviyesinde Türkiye'nin bir temsilcisi olarak başarıya ulaşmayı hedefleyen kulübümüzü zor durumda bırakacaktır. Fenerbahçe Doğuş oyuncuları olarak Milli Takım ve EuroLeague maçlarının çakışmasına neden olan takvimden ötürü, 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarında forma giyemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz."



FIBA, TAKVİMİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ULEB; FIBA'nın, 2017 Kasım ve 2018 Şubat'ta oynatmayı planladığı elemelerin oyunculara ekstra yük getireceğini savunuyor. FIBA ise, bu konuda ULEB ile yaptığı görüşmede de dile getirdiği üzere, takvimi değiştirmeyeceğini açıklamıştı.



FIBA'nın, Dünya Kupası Elemeleri için ULEB'e sunduğu öneri şöyleydi;



İlk eleme maçlarının programı;

21 Kasım Salı: EuroLeague maçları.

22 Kasım Çarşamba: Seyahatler.

23 Kasım Perşembe: Milli takım idmanları.

24 Kasım Cuma: Dünya Kupası Elemeleri ilk maçlar.

26 Kasım Pazar, 27 Kasım Pazartesi: Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçlar.



İkinci eleme maçlarının programı;

20 Şubat Salı: EuroLeague maçları.

21 Şubat Çarşamba: Seyahatler.

22 Şubat Perşembe: Milli takım idmanları.

23 Şubat Cuma: Dünya Kupası Elemeleri ilk maçlar.

25 Şubat Pazar, 26 Şubat Pazartesi: Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçlar.

27 Şubat Salı: Basketbolcuların kulüplerine dönüşleri.



TEMSİLCİLERİMİZİN FIBA ELEME TAKVİMİ İLE ÇAKIŞAN MAÇLARI

ANADOLU EFES:

23 Kasım Perşembe: Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes

23 Şubat Cuma: Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas



FENERBAHÇE DOĞUŞ:

24 Kasım Cuma: Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moskova

22 Şubat Perşembe: Fenerbahçe Doğuş-Emporio Armani Milano



12 DEV ADAM'IN ELEME PROGRAMI:

23 Kasım Perşembe: Türkiye-Letonya (Ankara)

26 Kasım Pazar: Ukrayna-Türkiye

23 Şubat Cuma: İsveç-Türkiye

26 Şubat Pazartesi: Letonya-Türkiye

28 Haziran Perşembe: Türkiye-Ukrayna

1 Temmuz Pazar: Türkiye-İsveç



FIBA VE ULEB ARASINDAKİ ÇEKİŞMENİN SEBEBİ NEDİR?

2000 yılına kadar her türlü basketbol organizasyonunun altında FIBA imzası vardı. Futbol açısından bakacak olursak, FIBA'yı FIFA yerine koymak mümkündür.

1991 yılında İtalya, İspanya ve Fransa federasyonları ULEB'i (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) kurdular. ULEB'e ise, "UEFA'nın basketbol versiyonu" diyebiliriz.

Ancak basketboldaki sistem, futbola göre farklı... Geçmişte FIBA Avrupa'nın düzenlediği kıta Avrupası organizasyonlarını 2000'li yılların başından itibaren ULEB düzenlemiştir. FIBA, ULEB'i 'kâr amacı gütmekle' suçlamaktadır. Kendi amacını ise, basketbolu koşulsuz-karşılıksız şekilde yaymak olarak açıklar.