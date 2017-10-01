Çatır çatır oynarlar ve Beşiktaş kazanırsa...

İşte, Kenan Başaran'ın yorumları...

- Beşiktaş 3 maçlık zorlu periyodun son ayağında. Nasıl bir maç bekliyorsun?

- Beşiktaş, iyi bir takım. Derbiyi kaybetmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Üst üste iki şampiyonluk sonrası Beşiktaş’ın hakemlerce kollandığı iddiaları zaman zaman dile getiriliyor. Mevcut federasyonun ilk üç yılında bu takım ancak 3. olabildi. Peki buna ne diyeceğiz? Tıpkı Aykut Hoca’nın dediği gibi Beşiktaş da çatır çatır oynayarak 2 kez şampiyon oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de 2’de 2 yaptı. Derbinin ikinci yarısında da çok iyi oynamıştı. Bugün kora kor, yani Kocaman'ın deyimiyle çatır çatır bir maç bekliyorum. Geçen sezon Trabzon’da oynanan maçın bir benzeri de bugün oynanabilir. Yani bol gollü, iki tarafa gidip gelen bir maç izleyebiliriz.

- Bu maç Trabzonspor için de final niteliğinde? Kaybederse bordo mavili cephede ne olur?

- Ersun Yanal defteri kapanır. Hatta Muharrem Usta’nın da koltuğu sallanmaya başlar. Usta her ne kadar uzun vadeli planlamadan söz etse de sonuçta göreve geldiği günden bu yana buna inandıracak bir gelişme sağlayamadı. Çok transfer yaptı, çok para harcadı ama orta 50. Yılda şampiyonluğa inandıracak bir görüntü yok. Trabzonspor, özellikle İstanbul’da Beşiktaş’a çok sürpriz yapmıştır.

Bugün son kozlarını oynayacaklar. Herkes bunun farkında.

- Kadrolara bakınca oyunun kaderini kimler etkiler? Beşiktaş’ta Oğuzhan, Atiba ve Quarema’nın yokluğu hissedilir mi? Lens ve Negredo ise ilk kez ilk 11’de başlayacak…

Beşiktaş, Real Madrid’e de Trabzonspor’a karşı da aynı tertip ve taktik anlayışla oynar. Evet bugün herkesin odaklandığı konu Beşiktaş’ın 3 eksiği… Oynama alışkanlığı açısından belki bir sıkıntı yaşanabilir ama yerlerine oynayacak olan Tolgay, Medel ve Lens de kaliteleri belli oyuncular. Bugün Lens’in “Ben formayı istiyorum” demesi gerekiyor. İlk 6 hafta bu ışığı vermedi. Yani Lens için de dönüm noktası. Negredo, yedekten girdiği her maçta Lens’e göre daha umut verdi. Verdiği kritik paslarla dikkat çekti. Bugün o, arkadaşlarına hazırladığı pozisyonları arkadaşları da onun için hazırlarsa patlama maçına imza atabilir. Tolgay ise, yüksek formuyla ilk 11’i hep hak eden bir oyuncu şu aralar.

Trabzonspor’un ilk 6 haftasının özeti şu: Burak Yılmaz varsa var. Tabii bu maç hem onun yanı sıra Olcay ve Sosa için de psikolojik olarak zor geçecek. Burak alışık ama özellikle ayrılış gerekçeleri Beşiktaşlıların içine sinmeyen Sosa’nın atmosferden nasıl etkileneceği önemli. Yusuf Yazıcı da ikinci yarı oyuna girerse öne çıkması muhtemel isimler. Ama Trabzon’un Kucka’nın mücadelesine bugün ekstra ihtiyacı olacak.