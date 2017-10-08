Castrol Ford Team Avrupa şampiyonu!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonada mücadele eden ve Türkiye'ye rallide, takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren ekibin takım direktörü Serdar Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklmada, "Çok mutluyuz, şampiyon olduğumuza hala inanamıyoruz." dedi.

Şampiyonluğun şokunu yaşadıklarını dile getiren Bostancı, "Bu, motor sporlarında Türkiye'ye bugüne kadar getirilmiş en büyük başarı. Daha önce, otomobil sporlarının UEFA Kupası niteliğini taşıyan Avrupa Kupası'nı kazanmıştık. Bu kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Çok mutluyuz, şampiyon olduğumuza hala inanamıyoruz." diye konuştu.

Son etaba lider girdiklerini hatırlatan Bostancı, şunları söyledi:

"Bu 4 gün, çok zorlu geçti. Son açıklamamda şampiyonluk şansımızın yüzde 50'ye indiğini söylemiştim. Birincilikten üçüncülüğe kadar düştük, son etapta tekrar şampiyon olduk. Buradan Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Bize çok destek oldular. Türkiye'de şu an otomobil sporlarında bir patlama yaşanıyor. Bu başarı, bu spora daha da ivme kazandıracaktır. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yapılacak. Bunu Yazıcı federasyonu, bizzat kendileri sağladı.

Belki ileride Formula 1 gelecek. Bugüne kadar elde edememiş, çok susadığımız bir başarı kazandık. Bundan sonra gözümüzü Dünya Ralli Şampiyonası'na diktik. Artık hedefimiz dünya şampiyonluğu olacak."

Yarışın 11. etabında yaşanan helikopter kazasına da değinen Bostancı, "Önce çekim yapan kamera helikopteri dediler. Sonra FIA'nın helikopteri dediler ama anlaşıldı ki; yerel organizasyonun seyircileri taşıyan helikopteriymiş. 11. etap iptal edildi. Hepimiz çok üzüldük. Kaç ölü, yaralı var bilmiyoruz. Bir kaç kayıp olduğunu biliyoruz ama resmi açıklama yapılmadan bir şey söylemek çok zor. " ifadelerini kullandı.